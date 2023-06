Bici e piante anti degrado Missione decoro in piazza

La speranza è che degrado, microcriminalità e senso di insicurezza diventino solo un ricordo. È questo l’obiettivo del piano che punta a riqualificare l’area tra via Fabiani e viale San Martino, una zona da tempo teatro di episodi di degrado. Intanto il primo passo è stato compiuto, con il via libera della giunta al progetto di fattibilità tecnico-economica. La volontà di recuperare quest’area strategica che conduce a piazza Don Minzoni, era stata annunciata dal Comune nei mesi scorsi, durante il faccia a faccia con i cittadini al Dopolavoro ferroviario. Il progetto, redatto dall’ufficio tecnico del Comune, prevede un intervento da 90mila euro. Di fatto consiste nella manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strada e zone pedonali nell’area della stazione, con relative aree verdi, in particolare il tratto laterale di via Fabiani, viale San Martino e piazza Don Minzoni.

L’area sarà riqualificata anche attraverso un tratto ciclabile e saranno inoltre ripristinati gli strati di finitura di parte di strade e marciapiedi, con soluzioni colorate e segnaletica specifica per creare uno spazio urbano definito e unitario. Saranno poi riqualificati gli arredi urbani con rastrelliere, cordonati e verranno demoliti muretti e parti ammalorate. Interventi e migliorie sono previsti poi per lo spiazzo davanti al Dopolavoro ferroviario, anche qui con colorazioni diverse per separare il percorso pedonale dall’area delle rastrelliere per le biciclette. Le aiuole con gli alberi saranno modificate e ampliate per permettere maggiore stabilità agli alberi e l’inserimento di piante decorative. Il marciapiede del lato nord del viale sarà invece ampliato per inserire il nuovo tratto di pista ciclabile. Ma non è finita: in parallelo, gli uffici comunali competenti stanno portando avanti anche il progetto per potenziare il sistema di videosorveglianza, che prevede l’integrazione di telecamere nella stessa zona, con una migliore risoluzione delle immagini prodotte per quanto riguarda le telecamere già presenti nella piazza.

"Nei mesi scorsi, avevamo preso un preciso impegno con i cittadini: mettere in atto ulteriori, concreti provvedimenti per migliorare la vivibilità della zona della stazione, questo progetto è un ulteriore passo in questa direzione - sottolinea il sindaco Brenda Barnini - Ci permetterà di riqualificare la zona di accesso a piazza Don Minzoni e allo scalo ferroviario, con interventi che arricchiranno anche i servizi per la comunità, penso per esempio al nuovo tratto di pista ciclabile. Tutto questo si aggiunge a quanto realizzato nei mesi scorsi, grazie all’attenzione e all’impegno della Prefettura, della Questura, delle forze dell’ordine locali e della polizia municipale".