Bibliotecario da inserire a tempo indeterminato

Nei comuni di Empoli, Vinci, Certaldo e Fucecchio si ricerca bibliotecarioa. La risorsa ricoprirà mansioni relative ai beni e alle raccolte librarie e documentarie previste dalla normativa di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, per la gestione di biblioteche dell’area Empolese Valdelsa. Offerto contratto a tempo indeterminato, con orario di lavoro distribuito su turni dal lunedì al sabato. Richiesta la conoscenza della lingua Inglese ad un livello avanzato. Inoltre è preferibile che la risorsa conosca software per la gestione dei prestiti bibliotecari. Richiesto almeno un anno di esperienza di lavoro presso biblioteche di pubblica lettura. Inoltre è necessario essere disponibili a trasferte. Richiesta laurea o in corsi del gruppo letterario, oppure linguistico. È possibile candidarsi entro il 15 dicembre sul portale di Toscana Lavoro, raggiungibile attraverso il sito di Regione Toscana.