Biblioteca scolastica al centro di interessi educativi L’esperienza di Bibliolab al Comprensivo Busoni

In un’ottica di generale rinnovamento, nel 2018, nasce Bibliolab, un progetto della scuola Busoni per lo sviluppo della biblioteca scolastica, con la riorganizzazione di spazi e servizi. L’anno successivo il programma ottiene un contributo del Mibact: l’intento è quello di creare un ambiente innovativo per la fruizione di risorse informative cartacee e digitali e un centro di formazione per docenti e studenti.

"In questi anni – precisa la professoressa Sandra Baldacci, referente del progetto – sono stati organizzati due corsi per la gestione della biblioteca: uno per insegnanti e uno per alunni. I ragazzi partecipano a numerose attività. Dai circoli alle gare di lettura, dai corsi sui booktrailer alle letture animate, oltre ai numerosi progetti offerti dal territorio, come il festival Leggenda".

Da quest’anno Bibliolab è in verticale, perché coinvolge anche gli insegnanti degli altri ordini di scuola. L’idea futura è quella di fondare una rete di biblioteche scolastiche tra i vari plessi di istituto con sede centrale alla Busoni.

Con i finanziamenti del Pnrr la biblioteca acquisterà l’abbonamento per l’accesso a Media Library per l’educazione all’Information Literacy: una sfida al futuro a cui la scuola non può sottrarsi.