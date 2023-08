Biblioteca a Serravalle Proseguono gli incontri dedicati alla lettura

EMPOLI

Proseguono le iniziative al parco di Serravalle per la biblioteca Fucini di Empoli. Lunedì e giovedì prossimi, così come il 4, 7, 11 e 14 settembre ragazze e ragazzi potranno continuare a leggere all’aria aperta il lunedì dalle 18 in poi e il giovedì dalle 17.30. Torna inoltre l’appuntamento con il gruppo di lettura “preferireidino“ a cura degli Amici della biblioteca, il 2 settembre, alle 10, in biblioteca, sul libro “L’isola di Arturo” di Elsa Morante. Sono poi in arrivo due novità: anche gli Scompaginati e il Circolo di lettura dei Giovani Adulti saranno a Serravalle. L’incontro con gli Scompaginati si terrà giovedì 7 settembre, alle 17, alla scoperta dei libri più letti dai ragazzi e dalle ragazze durante l’estate (dagli 11 ai 14 anni). Lunedì 11 settembre, sempre alle 17, spazio invece al Circolo di lettura dei Giovani Adulti, dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado (14-17 anni). Il 30 agosto alle 18 l’Ora del Racconto in piazza si terrà nello spazio antistante l’ingresso della biblioteca, mentre il 6 settembre, alle 17.30, in piazza Matteotti e infine il 13 settembre, alle 18, nel giardino delle Collinette in via Valsugana.