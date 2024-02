Berseker inarrestabili. Battuto Clanis Cortona

La squadra composta dal gruppo del Gambassi Rugby e da quello dell’Unione Rugby Montelupo Empoli, Berseker, continua il suo ottimo percorso all’interno della seconda fase centrando la seconda vittoria per 39-0 riuscendo a battere al campo sportivo di Case Nuove a Gambassi Terme il Clanis Cortona.

È stata una buonissima prestazione quella della squadra guidata da Firenzani che aggiunge altri cinque punti in classifica riuscendo inoltre a mantenere inviolata la propria area di meta. Il risultato sul tabellone non rispecchia in pieno la difficoltà di portare a compimento la partita. Clanis Cortona, infatti, ha dato battaglia per tutti gli ottanta minuti, ma i ragazzi della Berseker sono stati disciplinati in difesa ed efficaci in attacco. Da segnalare le performance di Burgassi autore di 19 punti, di Banti per la gestione del ritmo della partita, delle due prime linee, Giorgi e Tarquini, che hanno segnato tre mete, ma soprattutto il rientro, dopo un lungo recupero post-infortunio, del flanker Pineschi.

I Berserker, carichi di entusiasmo, torneranno a difendere il campo di casa, contro Livorno, domenica 25 febbraio.

Formazione: Giorgi, Lassi, Popescu, Simoncini D., Amodeo, Cameli, Pineschi, Goretti (c), Banti, Rizzello, Cannas, Alessandri Mat., Alessandri Mar., Burgassi, Niccolini; A disposizione: Tarquini, Simoncini A., Vincelles, Fanciullacci, De Santi, Scaglione, Goldman; Allenatore: Firenzani.

N.P.