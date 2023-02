Beni e servizi sempre più inarrivabili Aumentano i cittadini in difficoltà

di Tommaso Carmignani

Secondo Wikipedia, per povertà relativa si intende "un parametro statistico che esprime le difficoltà economiche nella fruizione di beni e servizi, riferita a persone o ad aree geografiche, in rapporto al livello economico medio di vita dell’ambiente o della nazione".

Nell’Empolese Valdelsa, secondo i dati riferiti dal sesto rapporto su povertà e inclusione sociale in Toscana, vive in questa condizione il 17 per cento della popolazione. Il documento tocca vari aspetti ed è frutto della collaborazione tra Osservatorio Sociale Regionale, Anci Toscana, Irpet, Centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza, Universita` di Siena e Caritas Toscana. Il rapporto è stato presentato a Firenze nel corso di un incontro organizzato a Palazzo Strozzi Sacrati cui hanno partecipato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli. L’Empolese Valdelsa, da questo punto di vista, si colloca alle spalle di territori come Firenze, l’Alta Valdelsa e il senese, ma se la cava meglio rispetto alle percentuali che sono state espresse in altre aree come il Pratese, la Versilia e nella zona delle Apuane.

Fa comunque riflettere il fatto che quasi due empolesi su dieci dichiarino difficoltà nell’arrivare alla fine del mese, una condizione inevitabilmente aggravata dalla crisi pandemica. I dati diffusi da Regione e Irpet si riferiscono al 2021, ma sono state effettuate indagini anche su campioni della popolazione in relazione al 2022. Le difficoltà maggiori, in questo caso, sono emerse in seguito all’inflazione e agli effetti del caro energia: non a caso, sempre all’interno del territorio degli undici comuni (il cui dato viene fornito in aggregato con quelli del Valdarno Inferiore), il 25 per cento delle persone intervistate – quindi circa una su quattro – ha dichiarato di avere difficoltà economiche nel riscaldare la casa.

Una percentuale che si abbassa al 22 quando la domanda è riferita ai beni di consumo: in questo caso si dichiara di non riuscire, sempre per motivi di soldi, ad acquistare regolarmente carne o pesce. Il 21 per cento del campione intervistato, invece, manifesta problemi nell’accedere ai trasporti, mentre il 4 per cento dice di avere delle difficoltà nel sostenere le spese per i bambini.

Un residente empolese su quattro, invece, ha problemi nel pagamento di beni definiti ’meritori’ nell’ambito della salute. Nel rapporto che è stato fornito dalla Regione, poi, si parla anche di vulnerabilità economica: in questo caso viene fuori come il 54 per cento degli empolesi dichiari di avere problemi a sostenere spese che capitano in modo imprevisto e che siano superiori ai cinquemila euro, una percentuale che si abbassa al 31 per cento se i soldi diventano 2mila e che scende ulteriormente al 18 se la spesa diventa di 800 euro. Un dato curioso riguarda invece l’esclusione dai servizi culturali e ricreativi: nell’Empolese Valdelsa il 28 per cento delle persone dichiara di non potersi permettere le vacanze, mentre il 33 per cento rinuncia a cinema, teatri e ristorante per problemi economici.