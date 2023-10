Benemerenze del Coni. Matteoli e Narducci d’oro. Stella di bronzo all’Use

di Simone Cioni

Oggi alle 16.30 nella sala Luca Giordano della Città Metropolitana di Firenze si terrà la consegna delle “Benemerenze Sportive” del Comitato Olimpionico Nazionale Italiano. Un riconoscimento dedicato a quegli atleti, dirigenti e società sportive di Firenze e dei Comuni della città metropolitana che nel 2021 hanno raggiunto importanti risultati nazionali, europei e internazionali. E tra i premiati ci sono tre eccellenze del nostro territorio. A ricevere la medaglia d’oro saranno infatti i fucecchiesi Cristian Matteoli e Stefano Narducci, mentre la Stella di Bronzo per le società andrà, tra le altre, anche all’Use Basket Empoli. Matteoli, campione di pesca sportiva tesserato per la società fiorentina Oltrarno, ha vinto il campionato mondiale acque interne-pesca al colpo a squadre.

"Questo riconoscimento per me rappresenta il coronamento di una carriera lunga 30 anni, iniziata all’età di 18 anni e ripresa poi a 35 dopo averla interrotta per dieci anni per impegni di lavoro – esordisce Matteoli – Mi sono avvicinato alla pesca fin da piccolo quando andavo a pescare con mio padre, ma non mi sarei mai aspettato di raggiungere questi traguardi. Adesso spero di trasmettere un po’ della mia esperienza ai più giovani".

"Questo premio mi ripaga dell’impegno e dei tanti sacrifici fatti in questi anni – spiega Narducci, pluricampione mondiale di tiro a volo nella fossa universale – Vengo da una famiglia di cacciatori e mi sono avvicinato a questa disciplina intorno a 12 o 13 anni quando mio padre insieme a degli amici fondò una piccola società di tiro a volo. L’obiettivo ora è però essere competitivo ai prossimi impegni continentali ed iridati del 2024". Infine, per l’Use Basket è il secondo riconoscimento dopo il premio Aramini. "Sono contento – racconta il presidente Luca Sesoldi – perché rappresenta un premio all’importante attività fatta in tutti questi anni dalla nostra società, sia in termini quantitativi che qualitativi".