Be.Go Academy. Tra gli ospiti ecco Piero Pelù

CASTELFIORENTINO

Si completa il lotto dei personaggi famosi che prenderanno parte alla seconda edizione della BeGo Music Academy. Dopo l’ufficialità di Alex Britti e Marco Masini, infatti, al Teatro del Popolo arriveranno anche Joan Thiele e Piero Pelù per partecipare al “Be.Go. Night – Due chiacchiere con…”, spazio serale che andrà dal 5 all’8 ottobre presentato da Angelo Baiguini di Rtl 102.5. Quattro grandi artisti che racconteranno la propria esperienza attraverso una chiacchierata con i presenti, che potranno interagire facendo domande, ripercorrendo insieme a loro, i momenti importanti che hanno portato a raggiungere i propri risultati personali ed a costruire la propria identità musicale ed artistica. Ad aprire la serata di giovedì prossimo sarà la Bandina di Castelfiorentino diretta da Martina Fondati; a seguire si esibiranno live i ragazzi della Be.Go. Music Academy e “due chiacchiere con…” Alex Britti. Venerdì sarà invece la volta di Davide Ammendola al sax, poi sarà la volta dei ragazzi della Be.Go. Music Academy a cui seguirà la cerimonia di intitolazione a Luigi Calvetti, storico presidente del Castelfiorentino Calcio, del campo sussidiario di Castelfiorentino. Al termine, “due chiacchiere con…” Marco Masini.

Per la terza serata, sabato prossimo, in programma l’esibizione degli Squilibrass diretti da Jasmine Conti e il live dei ragazzi della Be.Go. Music Academy. Nell’occasione l’appuntamento con “due chiacchiere con…” vedrà protagonisti Giuseppe Anastasi, due volte vincitore del Festival di Sanremo, e Joan Thiele, cantautrice e produttrice discografica italiana che quest’anno ha vinto il premio David di Donatello. Infine, domenica “due chiacchiere con…” si chiuderà con Piero Pelù, anticipato dai ragazzi della Be.Go. Music Academy live. Ogni giorno, a partire dalle 10 si svolgeranno masterclass dirette da 30 docenti, tutti professionisti del settore musicale di alto profilo. Ai più meritevoli verranno assegnate quattro borse di studio del valore di mille euro ciascuna destinate all’acquisto di corsi di cantomusica o formazione musicale in genere, eo acquisto di strumenti musicali o strumentazione per produrre musica.