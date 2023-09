Be.Go. Academy. Il primo ospite sarà Alex Britti

CASTELFIORENTINO

Il primo ospite della seconda edizione della Be.Go. Music Academy sarà Alex Britti. Il famoso cantautore e chitarrista italiana sarà quindi Sarà Alex Britti il primo ospite, giovedì prossimo 5 ottobre, al Teatro del Popolo per il primo appuntamento con “Be.Go. Night - Due chiacchiere con…”, spazio serale che nella scorsa edizione ha avuto molto successo con Noemi ed Ermal Meta. In ognuna delle 4 serate della “Be.Go. Night”, che saranno presentate da Angelo Baiguini di Rtl 102.5, un grande artista del panorama musicale italiano racconta la propria esperienza attraverso una chiacchierata con i presenti, che potranno interagire facendo domande, ripercorrendo insieme all’artista stesso, i momenti importanti che hanno portato a raggiungere i propri risultati personali ed a costruire la propria identità musicale ed artistica.

La Be.Go. Music Academy si terrà dal 5 all’8 ottobre e vedrà al mattino lo svolgimento di vari tipi di masterclass, dirette da trenta docenti, tutti professionisti del settore musicale di alto profilo, che ascolteranno, commenteranno e forniranno in tempo reale preziosi consigli ai partecipanti che si esibiranno. Ai più meritevoli verranno assegnate quattro borse di studio del valore di mille euro ciascuna destinate all’acquisto di corsi di cantomusica o formazione musicale in genere, eo acquisto di strumenti musicali o strumentazione per produrre musica. I 30 docenti capeggiati dal maestro Diego Calvetti, sono stati scelti con l’obiettivo di fornire ai partecipanti un parterre di professionisti che potessero rappresentare, in modo completo e ricercato, tutti gli ambiti della musica: saranno presenti discografici (Warner, Honiro Label), editori, AR Director (Riccardo Loda) e Direttore Sync & Licensing (Leonardo Germinario) di Warner Chappell, radiofonici con il direttore di Rtl 102,5 Angelo Baiguini e il responsabile programmazione M2O (Mauro Miclini), booking (Baobab con Massimo Levantini), manager, autori, tra cui Giuseppe Anastasi (autore vincitore di due Festival di Sanremo), Daniele Coro, Pio Stefanini, produttori, esperti in marketing, promozione stampa, radio, tv e social, registi (Emanuele Pisano) e tanti altri.