BeGo Academy. Giovani talenti. Che occasione!

CASTELFIORENTINO

Dal 5 all’8 ottobre prossimi torna la BE.GO. Music Academy, seconda edizione dell’iniziativa promossa dal maestro Diego Calvetti. L’appuntamento, come lo scorso anno, è al Teatro del Popolo di Castelfiorentino dove stavolta saranno quattro e non due i giorni di accademia. Quella di raddoppiare la durata è stata una decisione dettata dal successo della prima edizione, in cui si sono alternati gli ascolti di 50 artisti e autori che si sono esibiti davanti a circa 20 professionisti del settore discografico. Per questo nel prossimo mese di ottobre saranno coinvolti ancora più professionisti, sempre di altissimo profilo. Dopo la partecipazione dello scorso anno di Noemi ed Ermal Meta, c’è attesa nel conoscere i nomi dei big della musica italiana che saranno ospiti quest’anno e che condivideranno la propria esperienza attraverso un format molto apprezzato, dal titolo “Due

chiacchiere con…”. Per quanto riguarda le masterclass presenti, invece, saranno le seguenti: “Scrivere Canzoni”; Edizioni Musicali e Sync Licensing”; “Discografia e Management”; “Promozione e Comunicazione radio e stampa”; “Soundreef”; “Produzione

Musicale”; “Immagine, contenuti video e social”, “Digital e Spotify” e “Il miglior approccio al Live”.

Le iscrizioni sono già aperte, con la Music Academy che assegnerà quattro borse di studio del valore di mille euro ciascuna ai partecipanti reputati più interessanti dai docenti, destinati all’acquisto di corsi di cantomusica o formazione musicale in genere, eo acquisto di strumenti musicali o strumentazione per produrre musica. Previsti, come la passata edizione, anche premi speciali ad artisti ritenuti meritevoli. "La prima edizione è stato un successo inaspettato – racconta il Maestro Diego Calvetti –, sia per il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli addetti ai lavori, per le tante sorprese, ma soprattutto per la sinergia e la sincera condivisione che si è venuta a creare tra gli artisti sul palco e i professionistidocenti. Abbiamo sin da subito ricevuto richieste e adesioni per la seconda edizione e anche per questo motivo abbiamo deciso di raddoppiare le date".