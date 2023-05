Beat Festival Santi Francesi è il sesto live

Arriva un’altra ufficialità per il Beat Festival, l’ormai tradizionale appuntamento dll’estate empolese al Parco di Serravalle, che quest’anno si svolgerà dal 24 al 27 agosto e dal 31 agosto al 2 settembre. Domenica 27 agosto, infatti, il palco principale della manifestazione accoglierà Santi Francesi, Il duo italiano trionfatore nell’ultima edizione di X-Factor. Un’altro importante nome italiano si aggiunge dunque al già ricco cast dell’edizione 2023. I Santi Francesi sono un duo hard-pop italiano composto da Alessandro De Santis (voce, chitarra,

ukulele) e Mario Francese (produttore, tastiere, sintetizzatore e basso).

Nel 2019 hanno pubblicato “Tutti Manifesti”, un album autoprodotto che conta più di 2,5 milioni di stream su Spotify. Nel 2022 firmano un contratto di distribuzione con Ada Music Italy (Warner Music Italy) e il 25 marzo pubblicano il singolo “Signorino“. Lo scorso settembre hanno poi partecipato al programma televisivo X Factor Italia, riscuotendo da subito grandi consensi e vincendo questa sedicesima edizione. Il 12 dicembre 2022 è uscito il loro nuovo Ep “in fieri“ e dal 18 Gennaio di quest’anno hanno iniziato il loro primo tour nei principali club d’Italia con tutti sold out. Per quanto riguarda il live empolese la prevendita ufficiale dei biglietti inizierà oggi alle 15 sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. I biglietti saranno in vendita al costo di venti euro diritti di prevendita. Questo concerto va ad aggiungersi a quelli già annunciati: Il 24 agosto ad inaugurare il festival con una grande festa all’insegna della musica dance sarà Gabry Ponte. Il giorno successivo sul palco del main stage si esibirà invece Villabanks, oltre ad Ele A e molti altri ancora. Il 26 agosto prima volta al Beat per la rock band britannica The Struts, mentre il 2 settembre il gran finale con l’attesissimo ritorno dei Franz Ferdinand.

I biglietti per queste serate sono in vendita nei circuiti abituali, Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Nelle prossime settimane saranno comunicati gli altri artisti protagonisti dell’estate a Serravalle. Per informazioni è possibile consultare il sito beatfestival.net oppure le pagine Facebook (@BeatFestivalEmpoli) e Instagram (@beat_festival) della manifestazione.