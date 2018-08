Empoli, 26 agosto 2018 - E pensare che una volta, a Empoli, si diceva che non c’era da divertirsi. Qualche serata qua e là, una festicciola o due a fine estate e arrivederci all’anno successivo. Fortuna che oggi c’è il Beat Festival, diventato un appuntamento fisso del calendario empolese, una data, anzi cinque, da segnare in rosso per un rientro anticipato dalle ferie o per godersi gli ultimi giorni di riposo prima di tornare al lavoro.

Sì, sarà un successo anche quest’anno. Sì, il debutto è andato bene, gli organizzatori parlano di 20mila presenze, forte anche di una formula ormai consolidata che ha permesso alla kermesse musicale in scena al parco di Serravalle di ritagliarsi un posto di prim’ordine nel panorama dei festival regionali e non solo.

La partenza della quarta edizione è stata un successo, confermando le aspettative della vigilia. I visitatori hanno raggiunto il parco e vissuto a pieno tutte le aree, riempiendo Serravalle come nella migliore tradizione di Beat. Grande successo per l’area food e per quella delle birre artigianali che si confermano come grandi protagoniste per chi decide di anticipare i tempi e godersi non soltanto la musica, ma anche un panino o qualche altra delizia gourmet prima di tuffarsi a pieno nei concerti. Ma anche l’area Sport ha catalizzato l’attenzione di grandi e piccini: anche questa, grazie alla partecipazione di Radio Lady, si sta confermando come un’idea azzeccatissima da parte degli organizzatori.

Ha convinto anche la nuova disposizione del Festival, con il «Mercantile» posizionato oltre il lago che ha conquistato tutti ed ha permesso di vivere a pieno il parco. Il circo Magdaclan, altra novità 2018, ha affascinato soprattutto le famiglie con bambini piccoli, a testimonianza di come il Beat sia davvero una kermesse rivolta a tutte le età.

Numerose presenze si sono registrate anche alla Jump Rock Arena e nella nuova area skate park. Lo stage hip hop, assoluta novità, ha riunito tantissimo pubblico che ha assistito alle battaglie a colpi di rime di giovani rapper emergenti. Il grande clou della prima serata è stato il concerto de I Ministri che ha attirato nel main stage tantissimi fan, mentre ieri sera è stata la volta di Motta, altro artista molto in voga al momento. Il palco principale nella zona nord dell’area verde di Serravalle è come sempre il cuore e l’anima della festa.