Battaglia all’antenna. Il comitato attacca: "Vogliamo risposte"

All’assemblea sono arrivati da diversi quartieri della città. Non c’era solo chi risiede o lavora in "borgo" ieri, a mobilitarsi per l’antenna di telefonia mobile spuntata sul tetto di un edificio privato in Chiarugi, angolo via delle Chiassatelle. Ma anche i residenti di via Val Pusteria, che stanno portando avanti la loro battaglia per bloccare l’istallazione di un ripetitore in zona Sanzio. "Unire i due comitati per fare squadra e tenere viva la protesta". Ecco uno degli obiettivi. Ma prima di tutto, avere accesso agli atti. In circa 50 empolesi del ’Comitato di Borgo’ si sono trovati per decidere il da farsi. "A 7 giorni dalla richiesta formale di accesso agli atti rivolta all’amministrazione - hanno dichiarato dal Comitato - non abbiamo ad oggi alcun cenno di risposta. Il Comune spera che la protesta si plachi e si giunga alle elezioni comunali. Siamo quindi costretti a decidere un salto di qualità nella protesta". Lo faranno con striscioni da appendere alle finestre di case troppo vicine all’impianto appena montato dal gestore Iliad. "Il focus - conferma Tiberio Tanzini, portavoce del Comitato di Borgo - resta la rimozione. Un obiettivo non impossibile. Abbiamo 30 giorni per ottenere l’accesso gli atti, senza la documentazione non possiamo fare passi in avanti. Discuteremo se andare per vie legali". Presenti anche i candidati Andrea Poggianti e Leonardo Masi.