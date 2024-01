"Basta violenza sulle donne". Ecco il corso per volontarie

EMPOLI

Creare una rete di donne preparate capaci di aiutare altre donne vittime di violenze. È con questo obiettivo che il Centro Lilith di Empoli sta per iniziare il nuovo corso di volontariato rivolto a tutte le donne desiderose di contribuire al supporto di chi ha subito violenza fisica, ma anche psicologica. Anche perchè i numeri sul territorio sono in crescita. Secondo gli ultimi dati, nel corso del 2023 hanno fatto accesso per la prima volta al Centro Lilith 161 nuove donne (151 nel 2022) e sono stati svolti 911 colloqui di ascolto telefonico rispetto agli 865 dell’anno precedente. In più sono state ospitate 27 donne e 17 bambini in emergenza, 35 donne e 31 minori in protezione all’interno delle sei case rifugio, 16 donne e 15 figli nelle strutture di seconda accoglienza.

La prima lezione del corso è martedì prossimo, 23 gennaio, e rappresenta un’opportunità unica per apprendere le competenze necessarie a fornire un aiuto efficace e sensibile. Il corso è composto da diciotto incontri e offrirà una panoramica completa su come affrontare e sostenere le donne che hanno subito violenza. Ogni lezione si concentrerà su un tema specifico, garantendo una preparazione approfondita e variegata. Le sessioni si svolgeranno nella la sede delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, in via XX Settembre 17. La partecipazione è gratuita e aperta a tutte. Al termine, verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avranno frequentato almeno il 75 per cento delle 60 ore totali di formazione. Il corso è limitato a un massimo di trenta partecipanti, in caso di richieste eccedenti, verrà dato priorità in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

"Siamo entusiasti di offrire questa opportunità educativa e formativa alle donne del territorio – commenta la presidente delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e del Centro Lilith Eleonora Gallerini -. L’obiettivo è creare una rete di volontarie preparate e sensibili che possano offrire un valido sostegno alle vittime di violenza. La partecipazione attiva della comunità è fondamentale per il successo di questa iniziativa e siamo certi che il corso sarà un passo significativo verso la creazione di un ambiente più sicuro e solidale per tutti". Per ulteriori informazioni e iscrizioni, contattare il Centro Lilith al numero 0571 725156 o inviare una email a [email protected].