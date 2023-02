"Basta con i cannoni" Le piazze invocano la pace

Un anno fa i cannoni sono tornati a far sentire il loro carico di terrore e morte nel cuore dell’Europa. Ad un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, anche Empoli è scesa in piazza per la Pace con una fiaccolata in piazza della Vittoria per chiedere il cessate il fuoco, il dialogo e i negoziati. L’iniziativa è stata organizzata dal "Comitato Empoli per la Pace" che - in questi mesi ha portato avanti tante iniziative e fatto sentire la sua voce – e che sta svolgendo un’opera di sensibilizzazione sul tema con eventi e impegni. Tra questi ricordiamo la tenda in piazza della Vittoria, un autentico presidio di pace in piedi da maggio. La fiaccolata è stata un successo di presenze e di impegno. In tanti, davvero, si sono uniti per chiedere il cessate il fuoco, formando con il loro corpo un enorme simbolo della pace ripreso dalle immagini di un drone. All’iniziativa erano presenti tra gli altri Don Guido Engels e il segretario della Cgil Toscana Rossano Rossi. La fiaccolata è stata sostenuta da Arci, Anpi e Cgil. Con l’iniziativa della fiaccolata il Comitato per la Pace di Empoli torna ad alzare la voce per chiedere a tutte le istituzioni nazionali ed internazionali di fermare l’invio di armi e di dare la spinta al dialogo che porti alla fine di tanta distruzione. Un’iniziativa, quella di Empoli che si inserisce nel solco delle tante fiaccole che si sono accese in queste ore in tutto il Paese per chiedere che la parola passi agli uomini e non più ai cannoni e ai missili.

Fucecchio – dove un anno fa si tenne una delle prime fiaccolate del territorio - si è unito al movimento Shalom che ha scelto come teatro della fiaccolata la vicina San Miniato. "Abbiamo voluto esserci – dice il sindaco Alessio Spinelli (nella foto a sinistra con il vice Emma Donnini) – assieme a Emma Donnini, Emiliano Lazzeretti ed Antonella Gorgerino oltre a tantissimi cittadini ed associazioni. Mi sono tornati alla mente quei momenti in cui l’anno scorso andammo in Ucraina a pochi giorni dopo lo scoppio di questa insensata guerra, con amici volontari di gran cuore, per riportare a Fucecchio e salvare dalla morte ben 11 cittadini Ucraini. Un esperienza indimenticabile. E’ stata una fra le cose più straordinarie della mia vita".