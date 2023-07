Barnini: "Una buona notizia"

Che questa sia forse la volta buona lo si percepisce da più parti. Una sono le parole della sindaca Brenda Barnini alla notizia della partnership Empoli-Computer Gross per la realizzazione del nuovo stadio, di tutt’altro tenore rispetto allo stizzito botta e risposta del 2015. "Due realtà importanti e strategiche del nostro territorio che fanno di Empoli una città conosciuta e riconosciuta in tutta Italia – dice Barnini – stringono un rapporto ancora più solido e vogliono scommettere insieme su sfide future. È una buona notizia proprio nel giorno in cui Sesa taglia il traguardo dei 50 anni di attività con un fatturato di 3 miliardi di euro. Valuteremo la proposta di project quando verrà depositata, sicuramente possiamo commentare come un fatto positivo per la città che tra i partner principali ci sia una realtà industriale radicata sul territorio. Sottolineo poi con forza che nel nome del nostro stadio rimane centrale Carlo Castellani, una figura importantissima per il valore umano e storico che rappresenta". Non c’è più il problema della pista di atletica, visto che a primavera 2024 partiranno i lavori, finanziati dal Comune, per il nuovo impianto in via Sanzio. E nemmeno l’ostacolo della viabilità: la nuova bretella di Serravalle aprirà alla fine dell’estate.