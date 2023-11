Barnini chiede più agenti sul territorio

Un consiglio comunale, il prossimo (martedì 14 novembre), che accenderà i riflettori sulla sicurezza anche per un ordine del giorno presentato dal sindaco Brenda Barnini sulla sicurezza urbana e la necessità di potenziamento degli organici delle forze dell’ordine operanti sul territorio comunale Ricordiamo che il primo cittadino, proprio su questo tema, nei giorni scorsi ha preso carte e penna e scritto al ministro Piantedosi. Tanti, poi, gli argomenti che saranno oggetto di discussione. Fra questi, l’approvazione di un regolamento a tutela delle botteghe storiche empolesi, e di un regolamento per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, muniti di contrassegno speciale. Il consiglio comunale inoltre discuterà una mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Empoli relativa a attivazione del Comune di Empoli nei confronti della Regione Toscana, affinché venga realizzato anche nella nostra regione un centro di permanenza per i rimpatri. In discussione ci sarà, inoltre, tra altri vari tempi, anche un ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli - Fabricacomune relativo alla proposta di istituzione Giorno del Ricordo delle vittime in Africa, in Libia, Eritrea, Etiopia, Somalia, nei 70 anni di occupazione coloniale italiana. Fra le mozioni anche quella presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli relativa a progetto "Mille occhi sulla città".