Barnini: "Che traguardo Avanti con le grandi opere"

Se l’obiettivo era sorprendere gli empolesi, la missione è compiuta. La nuova biblioteca Fucini resterà probabilmente come un fiore all’occhiello per la giunta Barnini, a poco più di un anno dalla scadenza del secondo mandato. "Ho l’onore di poter parlare in rappresentanza della nostra città ma sono un piccolissimo tassello dell’infinito numero di persone che sono state impegnate per arrivare a questa inaugurazione. Questo luogo - spiega la stessa Barnini – ospita biblioteca fino dal 1833. Dopo la chiusura del 2012, ci siamo messi al lavoro per progettare il futuro dell’edificio e finalmente, nel 2018, messe insieme risorse provenienti anche dalla Regione, abbiamo avviato i lavori. Per anni è sembrato un cantiere infinito, ci sono stati imprevisti come il ritrovamento di parti delle mura storiche della città. Novità anche belle che però hanno fatto allungare i tempi di chiusura. Ora restituiamo questi spazi alla socialità della nostra città: questo è un luogo dove tutte le generazioni di empolesi si sono susseguite nel viverlo, dove tutti noi abbiamo trovato un punto di incontro e di ritrovo".

A fare gli onori di casa c’è lei, ma tra gli ospiti ci sono anche il governatore Eugenio Giani e il professor Mauro Guerrini, oltre al direttore Carlo Ghilli. "E’ un luogo speciale, dove tutti possono accedere gratuitamente a una mole immensa di cultura, che ha visto cambiare la nostra comunità e il significato stesso del libro. Eppure il libro è ancora qui e rappresenta uno dei supporti più importanti per trasmettere e consolidare una cultura. Fare a meno di questi spazi per dieci anni è stato faticoso. Eppure nonostante tutto la biblioteca è cresciuta come punto di riferimento per i cittadini e qui sta la cosa straordinaria che i bibliotecari sono riusciti a fare". E non è finita qui. Il prossimo passo di un cantiere che riguarda tutto il centro storico sarà l’ex convitto infermieri in piazza del Popolo, che una volta terminato il recupero sarà Palazzo Leggenda.

"Una biblioteca per bambini e ragazzi da 0 a 14 anni, tre piani dove leggere, sperimentare, incontrarsi. Investire in questa direzione – chiosa Barnini – significa anche guardare alla realizzazione del teatro Il Ferruccio e alla riqualificazione di piazza Guerra. Tutto rientra nella visione di città che ci appartiene. La bellezza di questa giornata sta anche nel collocarla in una strategia più grande per la città e la comunità".

Tommaso Carmignani