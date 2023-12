Barnini a Pontedera. La Lega critica l’assunzione

"Una situazione di comodo" che non piace alla Lega. Cosa? Il fatto che da dicembre il sindaco Barnini sia entrata nell’organico del comune Pontedera come esperta di gestione del Pnrr. Il capogruppo della Lega di Pontedera Domenico Pandolfi specifica che, essendo Barnini in carica come sindaco di Empoli, con il quale Pontedera condivide il segretario generale, "si è messa in aspettativa e la carica scadrà a giugno del prossimo anno per cui la gestione dei fondi rimarrà a carico di altri impiegati". "Ci sembra un modus operandi, anche se nelle regole, poco produttivo per la gestione della cosa pubblica", attacca Pandolfi. .

Il capogruppo della Lega nel Consiglio Comunale di Empoli Andrea Picchielli incalza sul compito nel Comune di Pontedera che andrà a svolgere il sindaco Barnini una volta finito il mandato: "Barnini racconterà di cosa hanno fatto i suoi colleghi del comune di Pontedera, visto che la progettazione legata al Pnrr ormai sarà cosa passata quando lei inizierà a lavorare, magari prendendosene i meriti, come quando si vanta personalmente di quanto fatto nella nostra città con questi fondi". Picchielli aggiunge: "Siccome ormai sono quasi cinque anni che propongo la creazione di un Ufficio Europa che si occupi dei fondi e dei bandi europei. Se vinceremo le elezioni comunali e lo istituiremo, magari ci rivolgeremo alla Barnini per qualche consulenza vista la sua esperienza o magari a Nardella, esperto di perdita di fondi europei per la sua Firenze".

Di "situazione di comodo", parla invece Tiziana Bianconi, segretario Lega di Empoli e Vinci.