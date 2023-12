Bar in centro resterà chiuso per dieci giorni

Dieci giorni di chiusura. È il provvedimento emesso dal Questore di Firenze per un bar nella centrale piazza del Popolo. La decisione è stata presa ai sensi dell’articolo 100 del testo unico di pubblica sicurezza. L’atto è stato notificato l’altro pomeriggio dai carabinieri della stazione di Montespertoli. Gli stessi militari nel giugno scorso avevano segnalato alla Questura le "cattive frequentazioni", si legge, nel locale. Durante un sopralluogo i carabinieri avevano riscontrato la frequentazione da parte di più soggetti gravati da precedenti di polizia. Ma la definitiva decisione sulla chiusura è stata presa a seguito di un’aggressione verificatasi nel locale lo scorso 16 dicembre.

Da oggi dunque, e per i dieci giorni successivi il locale rimarrà chiuso. Da tempo i militari sono al lavoro su piazza del Popolo, osservata speciale di giorno e di notte. È proprio partendo da questi controlli che sono arrivati al primo sopralluogo con la segnalazione partita verso la Questura. Diverse nel tempo sono state anche le proteste dei residenti, perché sulle panchine di piazza del Popolo, di giorni e di notte succedono strane cose. Un insolito via vai, a volte sguardi complici, a volte urla che si trasformano in violenza. Come il 16 dicembre scorso, con l’aggressione subita da un uomo costretto a scappare per sottrarsi alla furia violenta di chi senza preavviso gli si era scagliato contro. Di fronte all’episodio di violenza però il Questore ha deciso di intervenire decretando la chiusura temporanea del locale. I carabinieri continueranno a presidiare il territorio per evitare che balordi e malviventi si trasferiscano cittadina dove ha sede anche il Comune.