Bar, chiusura anticipata "Responsabilità politica"

La notizia della chiusura anticipata del Caffè Centrale a Castelfiorentino sta inevitabilmente facendo discutere. A prendere posizione è anche Susi Giglioli, capogruppo della Lega in consiglio comunale. "Quando un bar sceglie di anticipare la chiusura perché non gestisce più le intemperanze di taluni avventori, siamo di fronte a una resa con conseguenze economiche per il gestore. Grazie alle prime misure che il governo in carica sta mettendo in campo – dice Giglioli – qualsiasi aumento di organico delle forze dell’ordine viene comunicato come un successo, misure che diverranno strutturali negli anni grazie anche a ulteriori adempimenti legati al decreto Cutro".

"È innegabile – prosegue la capogruppo leghista – che la situazione a cui siamo esposti rivendica responsabilità politiche molto chiare a causa dell’ostruzionismo che le amministrazioni di centro sinistra hanno sempre dimostrato verso gli interventi che il centro destra intendesse applicare. La Toscana ancora prosegue in questa strenua posizione autolesionista sostenuta anche a livello locale, ce lo dimostra l’ultima mozione in Consiglio Comunale in cui si chiedeva di appoggiare presso la Regione Toscana di un centro di rimpatrio che è stata bocciata da tutta la maggioranza".