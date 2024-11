L’ennesima lite finisce in rissa: bar chiuso per 15 giorni. E’ la seconda volta in un mese

Castelfiorentino (Firenze), 5 novembre 2024 – Ennesima lite violenta tra i clienti del bar e così, per la seconda volta in meno di un mese, scatta la chiusura per 15 giorni. Succede a Castelfiorentino, dove a finire nel mirino è ancora una volta un locale già noto alle forze dell’ordine in zona stazione.

Il provvedimento di sospensione temporanea dell'attività, firmato dal questore Maurizio Auriemma in base all'articolo 100 del Testo Unico delle leggi in materia di sicurezza pubblica, è stato eseguito dopo l’intervento dei carabinieri. Tutto è cominciato con una violenta lite esplosa tra due avventori, entrambi noti alle forze dell'ordine, lo scorso 30 ottobre. Preziosa per la ricostruzione degli eventi si è rivelata l'analisi e la ricostruzione delle numerose immagini estrapolate da alcune telecamere di videosorveglianza della zona, grazie alle quali è stato possibile identificare gli autori, che pare non siano nuovi ad episodi di questo genere. I due hanno tenuto una condotta violenta e pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Sempre a causa di una rissa avvenuta il 1 ottobre, lo stesso bar era stato colpito da un analogo provvedimento il 9 ottobre scorso, sempre per la durata di 15 giorni. Anche il quel caso era stata decisiva la ricostruzione fatta mediante le telecamere.