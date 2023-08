"Bando per la concessione delle palestre scolastiche di Vinci: ecco i dettagli"

E’ aperto il bando per la concessione annuale delle palestre delle scuole primarie "Galilei" di Vinci e "Aleramo" di Spicchio per il periodo 18 settembre 2023 – 30 Giugno 2024. Potranno presentare domanda gli enti di promozione sportiva, le federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal Coni o affiliate a enti di promozione sportiva e le Istituzioni scolastiche (diverse da quelle ove ha sede la palestra) ma anche associazioni sportive studentesche e gruppi sportivi scolastici che vorranno usufruire degli spazi per lo svolgimento di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali. La domanda dovrà essere presentata entro il primo settembre. I moduli sono a disposizione sul sito del Comune.