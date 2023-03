Bandiere Arancioni, il borgo non ci rinuncia

Il Comune di Certaldo ha appena rinnovato l’adesione al network delle Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano (Tci). E’ il ventesimo anno che Certaldo - s’intende il borgo alto medioevale, ma con riflessi positivi anche sul paese basso - è inserito in questa speciale certificazione molto difficile da raggiungere e da mantenere. Ci sono decine di parametri ben precisi da rispettare, quanto ad accoglienza ed offerta nell’ampio ventaglio del turismo, che il Touring scrupolosamente verifica. Vent’anni da una parte non facili e dall’altra esaltanti per le sfide vinte: il 2003 risentiva ancora della cupa cappa della tragedia delle Torri Gemelle; tra 2007 e 2010 la cupa cappa della crisi finanziaria; tra 2020 e 2023 il Covid e l’instabilità internazionale; eppure, anche grazie alle Bandiere Arancioni – come sottolineato dalla giunta –- Certaldo è sempre lì, in prima linea sul turismo di elevata qualità.