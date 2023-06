Bandiere a lutto in ritardo "Mancava il personale"

E’ duello, con tanto di polemiche, sul rispetto delle disposizioni per il lutto nazionale dopo la morte di Silvio Berlusconi e sulle bandiere. Succede a Fucecchio, ma non è l’unica realtà di questa zona, dove c’è stato qualche problemino. Forza Italia accusa, con il capogruppo Simone Testai e il consigliere Sabrina Ramello: "Abbiamo verificato che le bandiere esposte sulle facciate del municipio non erano poste a mezz’asta come disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri a seguito della morte di Silvio Berlusconi". Poi l’attacco: "La posizione dell’amministrazione comunale, denota oltre a uno spiccato senso di inosservanza delle leggi nazionali, anche una certa noncuranza nel farlo – è l’affondo –. Quel che rammarica è la mancanza di rispetto, non solo per la figura di Silvio Berlusconi, che hanno sempre temuto e contrastato con qualsiasi mezzo in vita, e continueranno a temere da morto, ma la mancanza di rispetto delle regole che è atto dovuto da tutti, a maggior ragione da chi riveste ruoli istituzionali e dovrebbe essere garante del rispetto delle regole".

La replica arriva dalla Francia, dove il primo cittadino Alessio Spinelli, si trova per far visita a una città amica: "Sono state messe a mezz’asta con un po’ di ritardo perché ieri i cantonieri erano tutti impegnati in altri servizi". Le bandiere – fa sapere l’amministrazione – sono state sistemate, come prevedono le disposizioni, nella mattinata di ieri. "Non vedo dove sia il problema visto che si tratta di tre giorni", chiosa Spinelli, chiudendo subito il botta e risposta con gli azzurri dell’opposizione a pochi minuti dall’inizio dei funerali di Stato del leader di Forza Italia nel Duomo di Milano. Polemiche anche a Montelupo. Dopo l’attacco di Daniele Bagnai (Centro destra per Montelupo), il sindaco precisa: "Per quanto ritenga questo rituale inopportuno – spiega il primo cittadino Paolo Masetti –, abbiamo attuato quando disposto. La comunicazione ufficiale della Prefettura è arrivata nella tarda serata del 12 giugno e subito il 13, appena possibile, abbiamo fatto quanto dovevamo". Caso chiuso.

C. B.