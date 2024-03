Bandiera arancione. Una spinta al turismo

Il borgo alto di Certaldo, icona internazionale del medioevo, patria di Giovanni Boccaccio, ha confermato anche per questo 2024 la sua pluridecennale presenza nel network delle Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano. C’è l’ufficialità: quella delle Bandiere Arancioni è una vera e propria, importante, certificazione di qualità, che tiene conto di diversi parametri attinenti l’ospitalità, l’ambiente, la storia, l’arte, la cultura, la sostenibilità dei flussi turistici, il complesso tema del rapporto tra qualità e prezzi. Detto questo, la certificazione costituisce un potente mezzo di promozione, che si traduce in tutto ossigeno - e ce n’è bisogno - per l’economia locale legata al turismo. Capitolo, quest’ultimo, che ha visto anche il varo - da parte della giunta Cucini - della stagione delle esposizioni per la primavera estate, con Palazzo Pretorio ed altri luoghi simbolo del borgo alto che si ‘sposano’ con l’arte contemporanea. Anche questo, un buon mezzo per veicolare turismo di alta qualità. Pasqua, ormai imminente, sarà il primo fondamentale banco di prova della stagione. Dopo anni, forse superfluo ribadirlo ma da non dimenticare, parecchio difficili.