Baldini della Lega "Un vizio di forma"

Contrariamente a quanto inizialmente programmato, il Consiglio Comunale di Certaldo previsto per ieri è stato annullato. La decisione, come si legge in una nota diffusa dall’amministrazione comunale, è stata presa a per motivi organizzativi e al fine di garantire la massima partecipazione e la piena funzionalità dell’assemblea. La nuova data sarà comunicata tempestivamente.

Secondo quanto afferma il consigliere Damiano Baldini (Lega Salvini Certaldo) l’annullamento sarebbe invece dovuto ad un vizio di forma: "Avrei dovuto ricevere la documentazione degli atti, come prevede la legge, molti giorni fa – spiega Baldini – Ma questo non è avvenuto, così il consiglio comunale dovrà essere riconvocato in una nuova data".

"Non è una questione politica, ma di procedure – prosegue il consigliere del Carroccio – Chi governa la città ha il dovere di seguirle con diligenza. Tanto più se, come sembra, all’ordine del giorno erano previsti provvedimenti importanti. Più una cosa è importante, infatti, e maggiore deve essere l’attenzione che deve essere messa nella sua gestione: la superficialità non può essere una giustificazione, perché Certaldo e i suoi cittadini meritano il meglio".