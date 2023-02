Baby dance e scene di fuoco al Carnevale del Borgo

Dopo il grande successo dello scorso anno, è tornato Alessio Terreni con il suo grande spettacolo, che si compone della baby dance e delle grandi e sempre attesissime atmosfere con il fuoco. Due ore filate di attrazioni al Carnevale del Borgo che richiama sempre una importante partecipazione di bambini e dei genitori.

Un appuntamento molto atteso nel quale la presenza di Terreni è un po’ come la ciliegina sulla torta in un pomeriggio di festeggiamenti e mascherine. Anche lo scorso anno la partecipazione di Terreni al "Carnevale" fu un evento carico di emozioni e con tanti bambini incantati davanti allo spettacolo dei fuochi. Alessio Terreni è, infatti, un artista a tutto tondo, animatore, performer del fuoco, imitatore e truccatore che, proprio da qui, da Montelupo, ha di fatto dato il via ad un tour 2023 che prevede tante tappe e nuovi contenuti negli spettacoli a cui il performer sta lavorando. L’evento ieri si è tenuto in piazza dell Libertà, cuore del centro storico di Montelupo Fiorentino, e teatro per un pomeriggio della festa per bambini e ragazzi con giochi, musica e spettacolo. Un contenitore di attrazioni organizzato dal Ccn "Il Borgo degli Arlecchini" che ha riproposto con successo un’ondata fantasiosa e spensierata tra bombolette spray, trucca bimbi e centinaia di stelle filanti.