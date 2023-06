Azioni moleste Scatta il daspo per un giovane

Una serie di condotte ritenute pericolose e che valgono il Daspo urbano per un ragazzo ancora non maggiorenne ma che si è fatto notare a Montseprtoli, specie nel centro del paese. Anche in occasioni di eventi. I carabinieri della stazione di Montespertoli hanno infatti notificato a un 17enne del luogo un provvedimento di "divieto di accesso ad aree urbane", noto anche appunto come Daspo urbano.

La misura in questione vieta al giovane di frequentare i locali che si trovano in piazza del Popolo per i prossimi diciotto mesi. Il provvedimento emesso – da quando abbiamo appreso – si è reso necessario per comportamenti pericolosi tenuti negli ultimi tempi dal soggetto che è appunto ancora minorenne. Gli ultimi episodi, messi sotto la lente e valutati per il provedimento, sarebbero avvenuti – secondo quanto ricostruito – anche durante la recente sessantacinquesima eduzione della mostra Mercato del vino Chianti. Da qui la decisione dell’autorità di applicare il Daspo urbano che, del resto, è una misura introdotta dal legislatore e volta a sanzionare la condotta di chi tiene comportamenti inadeguati, molesti, in luoghi pubblici, misura che in generale si propone di contrastare il degrado urbano. Di conseguenza viene disposto l’allontanamento del trasgressore e l’irrogazione ai suoi danni di una sanzione.