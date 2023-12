Azione ha le idee chiare: "Campinoti non è il nome". Un’occhiata anche al Pd

Apertura al confronto, tanto con le formazioni di centrodestra quanto con quelle di centrosinistra. Con un solo veto, perlomeno in questa fase: la figura di Simone Campinoti non è quella giusta per guidare la coalizione di centrodestra. È il pensiero di Luca Ferrara, segretario di Azione, il quale ha fatto il punto sulle "grandi manovre" in vista delle elezioni del prossimo anno. Non c’è ancora nulla di deciso: Empoli in Azione potrebbe supportare la coalizione di centrodestra (e sembrerebbe ad oggi l’ipotesi più probabile, a patto che si verifichi una condizione ben precisa) o sostenere il Pd e la candidatura di Alessio Mantellassi. Ma il partito è pronto anche a correre in autonomia, qualora non venisse raggiunto alcun accordo fra le parti.

Le possibilità sulla carta non mancano: quando arriverà la vostra decisione?

"Entro il mese prossimo faremo la nostra scelta. Ci stiamo confrontando senza preclusione con le formazioni che hanno il nostro stesso interesse ultimo, ovvero la crescita del territorio e il benessere della cittadinanza".

Anche con gli ex-alleati di Italia Viva, dopo la rottura fra Matteo Renzi e Carlo Calenda?

"Abbiamo ottimi rapporti con gli esponenti empolesi di Italia Viva. Per questo siamo rimasti sorpresi dal sostegno da loro mostrato nei confronti di Simone Campinoti. Un profilo che a mio avviso non rispecchia l’elettorato liberale. E in tutta sincerità, non rappresenterebbe nemmeno il nome giusto per il centrodestra".

Azione potrebbe quindi appoggiare Andrea Poggianti, qualora il capogruppo di Fratelli d’Italia venisse ricandidato dal centrodestra?

"Diciamo che, per quel che mi riguarda, immagino più facilmente Poggianti a rappresentare una coalizione di centrodestra, rispetto a Campinoti. Ha indubbiamente una storia politica più conosciuta, oltre ad una maggior esperienza".

Che idea si è fatto invece del candidato sindaco del Pd, Alessio Mantellassi?

"Ci stiamo conoscendo e confrontando. Ci sono indubbiamente alcuni punti di contatto fra la sua visione e la nostra. Mi auguro poi che il nuovo segretario del Pd mantenga l’atteggiamento di apertura mostrato da Lorenzo Cei. Serve però qualche segnale di discontinuità rispetto a questa amministrazione, della quale non condividiamo alcune scelte. Ultima in ordine di tempo, l’intenzione annunciata di procedere all’acquisto della sede del Comune. Sulla questione-gassificatore sono inoltre stati compiuti a nostro avviso diversi errori di comunicazione".

Quali devono essere le priorità per Empoli, a suo avviso? "In futuro vorrei un’amministrazione che si dimostri più vicina alle esigenze del territorio e del cittadino. Servirebbe inoltre una maggiore attenzione alle zone industriali, che necessiterebbero di opere di riqualificazione, come quella di Terrafino Porte aperte al dialogo, quindi".

Ma qualora non arrivaste ad un’intesa né con il centrodestra né con il centrosinistra?

"In quel caso, saremo pronti a correre presentando un nostro candidato. Per noi è una questione di contenuti: siamo intenzionati ad appoggiare chi condividerà i nostri valori legati al pragmatismo, al liberalismo e al riformismo. E se nessuno dovesse rispettare questi aspetti, correremo da soli".

G.F.