Azione critica il trasporto pubblico

Trasporto pubblico, Empoli in Azione sul piede di guerra. "Nei mesi scorsi l’azienda di trasporto regionale ha deciso in modo unilaterale di tagliare alcune corse, con conseguenti pesanti ripercussioni soprattutto per gli studenti ed i lavoratori, creando quindi forti disagi in alcune zone come ad esempio Villanova – commenta Luca Ferrara, segretario Empoli in Azione –. In quell’area oltre alle abitazioni del borgo sono presenti un centro sportivo, un polo tecnologico di importanza internazionale con annessa una scuola superiore nonchè la sede dell’Asev. È facile intuire quindi l’afflusso di persone nella frazione, ma a fronte di ciò ad oggi risulta molto difficile raggiungere Villanova con mezzi pubblici. L’assenza di marciapiedi, la mancanza di una pista ciclabile, la scarsità di corse di bus costringono la maggior parte degli utenti a usare l’auto". Ecco dunque che Empoli in Azione chiede all’amministrazione comunale e in particolare il vicesindaco Fabio Barsottini con deleghe alla mobilità e alle infrastrutture di "sollecitare un incontro con l’azienda dei trasporti per chiarire se la diminuzione del servizio è temporanea o definitiva". Da qui l’impegno affinché la pianificazione del territorio sia oggetto di studio condiviso nella stesura del prossimo programma di Governo per la città. "Serve più attenzione per popolazione e attvità produttive".