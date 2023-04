Aziende empolesi nel mondo La Antonini vola in Qatar "Costruirà la prima vetreria"

Le congratulazioni per il risultato ottenuto in Oriente dall’azienda che guida nel solco di una lunga tradizione familiare, Barbara Antonini le ha avute dal sindaco in persona. Parole davvero lusinghiere quella che Brenda Barnini ha affidato a un post sul suo profilo facebook commentando un articolo comparso on line. "Barbara Antonini alla guida della sua azienda, una vera e propria eccellenza del nostro territorio – ha scritto la prima cittadina empolese - una donna capace e tenace che insieme alla sua famiglia porta avanti un’impresa metalmeccanica che ha fatto la storia di Empoli e delle vetrerie. Tra le voci di export più importanti del nostro distretto ci sono proprio i forni per vetreria prodotti dalla Antonini e la prima vetreria che aprirà in Qatar sarà Made in Empoli". Il post di Brenda Barnini poi si conclude con i "Complimenti a Barbara e a tutti i membri del Cda e i dipendenti della Antonini". Un vero successo per la Antonini Srl che è stata fondata a Empoli nel 1946 da Fosco Antonini ed è nata come piccola impresa artigiana costruttrice di utensili e piccole attrezzature per la lavorazione manuale e semi-automatica del vetro. Barbara Antonini è amministratore delegato dell’azienda e insieme alla cugina Francesca rappresenta la terza generazione alla guida dell’impresa. Un’impresa che nei decenni si è specializzata nella costruzione di tunnel per la ricottura e decorazione del vetro cavo, acquistando prestigio a livello locale e nazionale

e poi anche all’estero. Oggi la società, con sede a Ponte a Elsa, è tra i leader del settore e ha oltre 1.800 installazioni nel mondo. La commessa in Qatar è la conferma della capacità dell’azienda empolese di integrare tradizione e innovazione per una tecnologia all’avanguardia in sintonia col mercato.