Aziende danneggiate dagli incendi Arrivano i ristori dalla Regione

C’è anche il comune di Montaione, ed in particolare le aziende danneggiate dagli incendi dell’estate 2022, tra i destinatari di un bando che la regione Toscana ha deciso di attivare come sottomisura 5.2 del Piano di sviluppo rurale varato dal Governo nei giorni scorsi. Le risorse ammontano in totale a 2,7 milioni di euro e verranno suddivise tra tutti quei comuni che nell’agosto scorso hanno dovuto fare i conti con numerosi danneggiamenti legati agli incendi, molti dei quali hanno interessato anche il territorio dell’Empolese Valdelsa.

Permetteranno quindi alle aziende di Montaione che faranno domanda di sostenere i costi di ripristino o ricostruzione delle strutture danneggiate o distrutte nei vari roghi, compreso l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e il ripristino di miglioramenti fondiari danneggiati, quali impianti frutticoli, olivicoli e altro ancora.

Il sostegno consentirà alle imprese agricole con sede ed attività nel piccolo centro della Valdelsa, che hanno subito danni per almeno il 30 per cento del loro potenziale produttivo, di richiedere il contributo fino al 100 per cento dei costi di ripristino.

Una misura importante e largamente richiesta dagli stessi agricoltori. Secondo il principio di solidarietà la percentuale di contribuzione potrà essere diminuita per riconoscere un indennizzo a tutte le aziende danneggiate la cui domanda risulti ammissibile e finanziabile, con minimale di 5mila euro ed un massimale di 200mila euro.

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell’anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da Artea a decorrere dal 20 aprile ed entro le 13 del 31 maggio. Sul sito della regione sono disponibili tutte le informazioni necessarie ad attivare questo tipo di procedura.

"Con questo atto mettiamo finalmente a disposizione dei territori le risorse necessarie per riparare i danni causati dai grandi incendi del luglio-agosto 2022 – hanno detto il presidente Giani e la vicepresidente Saccardi - accanto alla soddisfazione per il sostegno di cui le aziende agricole potranno beneficiare cogliendo questa opportunità per ripristinare il proprio potenziale produttivo, ricordiamo l’azione fondamentale della struttura regionale Antincendi boschivi il cui intervento si rivelò determinante per fronteggiare la drammatica situazione che si era creata".