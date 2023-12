Azienda di import export a caccia di contabili

Azienda di import export nel settore dell’arredamento di lusso di Montespertoli ricerca impiegatoa espertoa contabile. La risorsa si occuperà delle seguenti mansioni: attività di preparazione della documentazione e registrazione contabile, predisposizione del bilancio d’esercizio, prevista attività lavorativa in autonomia con il supporto del commercialista. E’ previsto inserimento con contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento stabile in azienda. È richiesta pluriennale esperienza nella mansione. Tra le competenze necessarie per accedere alla mansione vi sono conoscenze informatiche di Excel e MS Office. Inoltre è importante la capacità di lavorare in autonomia. Infine è richiesta una buona conoscenza della lingue inglese. Necessario essere in possesso di patente B per raggiungere il posto di lavoro. Candidarsi entro il 15 gennaio.