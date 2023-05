Azienda delle star in crisi Nominato il liquidatore

C’è grande preoccupazione nella zona per la crisi della Factory di Fucecchio, azienda di capi in pelle che produceva anche per Drome, brand noto per aver vestito Vasco Rossi, Lady Gaga e i Maneskin. Intanto – si apprende – il tribunale di Firenze ha aperto la procedura di liquidazione giudiziale e ha nominato il liquidatore. Il commercialista Andrea Ferlito dovrà fare l’inventario dei beni della Factory per poi iniziare la vendita. Poi il ricavato sarà ripartito tra quei creditori che si faranno avanti entro il prossimo 19 ottobre. Sempre al liquidatore toccherà decidere nei prossimi mesi il futuro dei quaranta dipendenti che sono senza stipendio da quasi due mesi. I sindacati nei giorni scorsi hanno fatto appello al tribunale e alle istituzioni perché "si mettano in campo tutti gli strumenti possibili di sostegno ai lavoratori e alle loro famiglie". Tra gli scenari possibili, oltre all’ipotesi del licenziamento collettivo anche la cassa integrazione per cessazione dell’attività, che prevede un accordo con il ministero del lavoro.