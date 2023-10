Azienda a caccia di un elettricista

Si ricerca elettricista e installatore di impianti elettrici nelle costruzioni civili per azienda che si occupa di ecosostenibilità a Montelupo Fiorentino. La risorsa svolgerà attività di installazione, montaggio, manutenzione e rimozione di impianti. Offerto contratto a tempo determinato, in modalità full time, finalizzato all’inserimento stabile in azienda.