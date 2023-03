Avvocati a disposizione Da oggi lo sportello

Un servizio a disposizione del cittadino che prende il via oggi. Allpuntamento dalle 17 alle 19 verrà avviato lo sportello di ascolto anche legale gratuito per i cittadini su iniziativa della Sezione Lega di Empoli e Vinci. Lo scopo – sottolinea il Segretario Tiziana Bianconi - è quello di offrire un servizio di informazione e di primo orientamento anche legale su tematiche primarie della vita quotidiana. Il servizio sarà gratuito e si svolgerà una volta al mese (solitamente l’ultima settimana) in base alle richieste". Requisito fondamentale – viene spiegato :– è quello di non aver già fruito della consulenza sulla stessa questione legale e non avere già incaricato un proprio legale per la risoluzione del problema.

La prestazione di consulenza verrà svolta grazie alla collaborazione dell’associazione La Rivincita, rappresentata dall’avvocato civilista e penalista Carmela Federico in accordo con il senatore Manfredi Potenti, responsabile del dipartimento Lega Toscana e membro della seconda commissione giustizia al Senato. Lo sportello coinvolgerà nella consulenza professionisti, associazioni e enti del territorio che collaborano attivamente nella rete del servizio di aiuto alla persona. Per la prenotazione dell’appuntamento è possibile farlo scrivendo una e-mail all’indirizzo tralagenteconsulenzagmail.com, e sarà necessario indicare il nome (senza il cognome) e per quale tematica si richiede la consulenza (a scelta tra tutela della persona, eredità e successioni, casa e famiglia, formazione e altro), oltre ad un recapito telefonico.