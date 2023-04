Avis e donazioni Crescono i numeri

L’Avis di Montespertoli, in base ai dati relativi delle donazioni effettuate nel 2022, si è distinta per i buoni risultati raggiunti, registrando una crescita delle donazioni rispetto all’anno precedente del 7% e 16 nuovi donatori. "I cittadini di Montespertoli mostrano un gran senso di solidarietà e altruismo – riferiscono dall’associazione – Per il 2023 il gruppo di lavoro Avis Montespertoli si è dato un importante obiettivo, quello di portare avanti la crescita del numero dei donatori e delle donazioni soprattutto coinvolgendo gli abitanti delle frazioni".

L’associazione è promotrice anche di molte iniziative, tra le principali ci sono la creazione di un’associazione sportiva, Asd, con una squadra di calcio a 7 che coinvolge 50 ragazzi; un gruppo trekking con l’organizzazione di passeggiate; l’evento “Bau - Basta avere un cuore ed un guinzaglio“.