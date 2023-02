Avere il reddito di cittadinanza ha mitigato l’effetto-pandemia

Nell’Empolese Valdelsa, il 2,7 per cento degli abitanti è percettore del reddito di cittadinanza. La misura, introdotta per la prima volta dal governo a guida 5 Stelle, ha contribuito in maniera importante – secondo quanto contenuto all’interno del sesto rapporto su povertà e inclusione sociale in Toscana presentato da Regione e Irpet – a mitigare gli effetti della povertà all’interno del territorio, specialmente alla luce della crisi pandemica e degli effetti del caro energia che si sono abbattuti sulla popolazione nel corso del 2022. Si parla di persone che hanno un Isee medio di poco inferiore ai 2500 euro e che di norma percepiscono una cifra mensile compresa tra i 400 e i 500 euro, appena sufficienti per garantire una condizione di vita al di sopra della soglia cosiddetta di povertà estrema. Percentuali non così alte come nei comuni e nei territori della costa (soprattutto per quanto riguarda le province di Livorno e Grosseto), ma che sono comunque superiori rispetto a quelle dell’area fiorentina e senese. Nella maggioranza dei casi, cioè nel 63 per cento dei percettori, si tratta di persone iscritte ai centri per l’impiego del territorio. Quindi potenzialmente in cerca di una nuova occupazione, anche se al momento faticano a trovarla.

Nel 23 per cento dei casi, invece, si parla di cittadini presi in carico dai servizi sociali dei rispettivi Comuni di appartenenza, mentre il 15 per cento di loro non ha nessuna condizionalità. Si trova quindi in una situazione per cui non riceve nessun tipo di aiuto da parte delle pubbliche amministrazioni, ma nemmeno risulta iscritto a un centro per l’impiego e quindi, sulla carta, non è nemmeno alla ricerca di un lavoro. Le caratteristiche familiari di queste persone sono variegate: il 32 per cento dei percettori del reddito appartiene a un nucleo familiare dove è presente un minore, mentre nel 16 per cento dei casi in famiglia c’è anche un disabile. Un altro dato curioso, sempre a proposito delle persone che sopravvivono grazie a questo strumento, riguarda i giorni medi che sono trascorsi dall’ultimo lavoro svolto: nell’Empolese Valdelsa corrisponde a 856, il che significa che da quasi tre anni queste persone non hanno un impiego in grado di garantire loro uno stipendio a fine mese. Ed esiste addirittura un 18 per cento che non ha praticamente mai avuto nel corso della propria vita quello che potesse definirsi un rapporto di lavoro.

t.c.