Autopalio, l’appello congiunto: "Urge accelerare sui lavori. Non c’è più tempo da perdere"

Pur non essendo andato quest’ultima volta sul posto, il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini ha appoggiato di nuovo ufficialmente l’iniziativa dei suoi colleghi del Chianti nei confronti di Anas riguardo il raccordo autostradale Firenze Siena: le richieste concernono cantieri a pieno ritmo e maggiore sicurezza. Da anni, l’Autopalio versa in condizioni estremamente critiche, tra gimcane e fondo precario. Montespertoli è direttamente interessata dallo svincolo del Bargino. Vi è stato difatti un nuovo incontro per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori di adeguamento e miglioramento lungo la Firenze-Siena. I sindaci del Chianti hanno incontrato i responsabili Anas per monitorare e verificare i cantieri in corso da alcune settimane in corrispondenza dei viadotti Docciola e Falciani.

Come concordato all’apertura del tavolo di confronto, convocato da Anas lo scorso anno, la cabina di regia, estesa alla partecipazione dei Comuni e funzionale al monitoraggio dello stato di attuazione degli investimenti, si è ritrovata e ha messo in campo un secondo passo. I primi cittadini e i dirigenti Anas hanno effettuato un sopralluogo congiunto nell’area sottostante il viadotto Falciani. "I responsabili Anas – hanno riferito i sindaci – hanno confermato ciò che segnalavamo e richiedevamo da tempo, ovvero la necessità di intervenire e portare avanti celermente gli investimenti di adeguamento sulle principali criticità evidenziate. Nel corso dell’incontro ci siamo assicurati che i lavori fossero partiti, come Anas aveva annunciato a luglio, e fosse stata avviata la lavorazione sui pulvini, i giunti di collegamento tra le travi e l’impalcato".

Al momento sono in corso le operazioni di verifica statica e sismica per stabilire le condizioni di sicurezza del viadotto. Il prossimo incontro è stato fissato per il 3 settembre. Dallo svincolo di Bargino, tramite la Sr 2 Cassia, la bretella del Ponterotto e la Sp Certaldese (poi le vie della Romita o di Val Virginio), si raggiungono bene e rapidamente la stessa Montespertoli e le frazioni San Pancrazio, San Quirico, Poppiano, Lucardo, Lucignano e Fornacette. Mugnaini reputa dunque l’Autopalio fondamentale per i collegamenti con la città. Le altre arterie sono la Sp 4 Volterrana (costretta tuttavia all’imbuto del Galluzzo) e la Fi-Pi-Li… con annessi e connessi che ben conosciamo.

Andrea Ciappi