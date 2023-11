Autodifesa femminile. Lezioni gratis

Autodifesa, uno strumento in più nella lotta alla violenza di genere. "Uno strumento che certo non può risolvere un problema culturale e un’emergenza sociale così profonda, ma può aiutare a capire come comportarsi nelle situazioni di pericolo". Sapersi difendere, saper riconoscere l’aggressore e bloccarlo prima che sia troppo tardi. A lanciare l’iniziativa è la Polisportiva I’Giglio di Castelfiorentino, che propone 4 lezioni introduttive gratis dedicate alle ragazze con più di 12 anni di età (per info e iscrizioni, 0571 631966 e [email protected]). Quattro appuntamenti serali alla palestra comunale Roosevelt che inizieranno stasera dalle 21 alle 22 per proseguire il 1, l’8 e il 15 dicembre alla stessa ora. "Vogliamo metterci a disposizione, aiutare le donne che vorranno approfondire ad avere un primo approccio con la disciplina", spiega il maestro Marco Pistolesi, responsabile settori Karate e Autodifesa.