Auto squarciata dalle lamiere. Alba di paura per quattro ragazzi. L’ipotesi: colpo di sonno alla guida

L’auto infilzata dal guardrail come fosse uno spiedino. E tanta paura, fortunatamente solo quella, con qualche conseguenza fisica per i quattro ragazzi tra 20 e 21 anni coinvolti nel terribile incidente avvenuto ieri mattina verso le 5,30 in via Romita a Montespertoli. I quattro stavano percorrendo la strada che da Montagnana porta a San Quirico in Collina, quando probabilmente per un colpo di sonno il conducente, ventunenne, ha perso il controllo della vettura, che si è letteralmente infissa nel guardrail. Il giovane deve essersi addormentato, così l’auto ha scartato a destra, fin quando non ha trovato la pesante barriera di metallo che si è infilata in profondità al centro del parabrezza, da davanti fino al divanetto posteriore. I quattro ragazzi non sono stati toccati dall’acciaio freddo che entrava come una lama nel burro. Solo il guidatore ha riportato delle ferite non troppo gravi da metterlo in pericolo di vita. L’allarme è partito al 112, che ha inviato sul posto delle ambulanze attrezzate per prendersi cura dei feriti. In via Romita sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano Valdipesa. I pompieri hanno usato le cesoie pneumatiche per ‘aprire’ la vettura.

Successivamente, in collaborazione con il personale sanitario, hanno estratto i quattro passeggeri rimasti bloccati all’interno dell’abitacolo per la presenza delle lamiere del guardrail, che fortunatamente aveva attraversato la vettura senza coinvolgere nessuna persona. Una volta fuori dall’auto, medico e volontari si sono presi cura dei quattro ragazzi; in particolare il conducente è stato immobilizzato su un’asse spinale, e portato a Torregalli, dove si trova ancora ricoverato in osservazione per i traumi riportati nell’impatto.

Sul posto anche una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Scandicci e i carabinieri della stazione di Montespertoli che sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Viste le condizioni dell’auto, sarebbe potuta finire molto peggio. Uscire vivi da quell’abitacolo compresso e deformato è stato un vero miracolo che i ragazzi ricorderanno per tutta la vita.

Fabrizio Morviducci