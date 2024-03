Auto si ribalta sull’argine. Gravi due ragazzi di 20 anni

EMPOLI

Tanta paura e molta apprensione per cinque ragazzi rimasti feriti ieri mattina, intorno alle 6.30, a seguito di un brutto incidente avvenuto in lungarno Dante Alighieri a Empoli. Il gruppetto, tutti ragazzi tra i 19 e i 22 anni, viaggiava a bordo di una Volkswagen Polo bianca, diretta verso il centro cittadino. A quanto appreso, in corrispondenza di un dosso, la vettura ha sbandato finendo sul marciapiede al lato destro della carreggiata. Nell’impatto sarebbe scoppiato un pneumatico che avrebbe proiettato l’auto dall’altra parte della strada dove è presente la pista ciclabile che costeggia il l’Arno. Ed è proprio lì, sull’argine superiore del fiume, che l’auto, ribaltandosi, ha arrestato la sua folle corsa. Un metro più in là la parete inizia a scendere, a gradoni, verso il letto del fiume. Se l’auto fosse precipitata di sotto avrebbe potuto rotolare rischiando di finire in acqua. Anche se per fortuna è stata scongiurata questa eventualità, chi era dentro la vettura ha comunque riportato ferite importanti.

Quasi tutto l’equipaggio è infatti finito in ospedale. In particolare due giovani sono arrivati in codice rosso. Per estrarli dall’abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento del Terrafino, che hanno dovuto forzare la portiera rimasta bloccata. Una ragazza di 21 anni è stata trasferita al Cto a Careggi per una frattura vertebrale, un ragazzo di 19 ha invece subito un drenaggio toracico al pronto soccorso ed è stato poi ricoverato al San Giuseppe. Gli altri tre ragazzi sono usciti in autonomia prima dell’arrivo della squadra dei vigili del fuoco. Due ventenni sono stati trasportati al pronto soccorso con ferite meno gravi in codice giallo. Oltre ai sanitari, sul posto sono intervenuti anche gli uomini del commissariato di Empoli per i rilievi.

Nell’incidente non risultano coinvolti altri veicoli, nè eventuali pedoni o ciclisti. Alla guida della Polo c’era un 21enne. Quale però sia stata la causa dell’improvvisa sbandata è ancora da chiarire. Tutti i giovani saranno sottoposti all’alcol test e al test antidroga. Dopo i soccorsi ai feriti l’auto è stata rimossa dalla pista ciclabile. La circolazione è tornata velocemente alla normalità. Oltre alle tracce degli pneumatici sull’asfalto un’altra traccia del brutto incidente per chi è passato di lì poco dopo era quella di un palo della segnaletica abbattuto dalla vettura durante la sua corsa impazzita.

Irene Puccioni