Auto si ribalta in centro. Ferita una donna. Viabilità in tilt e traffico deviato

EMPOLI

Spettacolare incidente quello avvenuto ieri mattina in via Curtatone e Montanara, all’altezza del civico 52, in pieno centro cittadino. Erano circa le 10.30 quando una signora di 77 anni, a bordo della sua utilitaria, improvvisamente si ribalta e si ritrova al centro della carreggiata, con la portiera lato guidatore aderente alla pavimentazione stradale. Secondo una prima ricostruzione, sembra che una Fiat Panda, condotta da un signore anziano, stesse uscendo dal parcheggio sul lato destro della strada; la signora, per evitare l‘urto, si è allargata sulla sinistra, andando a sbattere contro un’altra auto parcheggiata, una Bmw, per poi ribaltarsi e adagiarsi sul fianco.

All’arrivo dei soccorritori, un’ambulanza della Misericordia di Empoli e l’automedica, la signora era cosciente anche se comprensibilmente spaventata. Immediatamente sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno estratto la signora dall’abitacolo dove si trovava imprigionata. La donna è riuscita a telefonare al marito, che è arrivato immediatamente. Il traffico è rimasto bloccato per oltre un’ora, ma per le operazioni di rimozione e i rilievi la polizia municipale ha dirottato il traffico su via XI Febbraio fino a quando la strada è tornata percorribile.

La donna presa in carico dal 118 ha riportato ferite non gravi: è stata portata per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale di Empoli in codice verde. Per quanto riguarda i mezzi coinvolti, la Fiat ha riportato danni nella parte anteriore destra, mentre la Bmw su tutta la fiancata sinistra.

Viliana Trombetta