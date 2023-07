Auto si ribalta Ferito il conducente

EMPOLI

Si è ritrovato sotto sopra e, per fortuna, senza riportare conseguenze preoccupanti. Un uomo di 59 anni con la propria auto si è ribaltato nei pressi di piazza Guido Guerra a Empoli. È successo ieri mattina intorno alle 12. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’entrata del parcheggio della piazza adiacente al Palazzo delle Esposizioni. A quanto appreso non ci sarebbero stati altri veicoli coinvolti. Sul posto è intervenuta la polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa per cercare di ricostruire la dinamica. L’autista è riuscito ad uscire dall’auto da solo. La centrale del 118 ha inviato

l’automedica e una ambulanza, che ha poi trasportato il ferito in codice giallo all’ospedale San Giuseppe di Empoli per tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, comunque, non sarebbero gravi. La strada è rimasta chiusa al traffico il tempo necessario per la rimozione del veicolo, che non è certo passato inosservato a quanti si recavano al parcheggio o stavano uscendo. L’auto ribaltata ha attirato la curiosità di molti passanti, che si domandavano come avesse potuto finire in quella posizione all’altezza di un parcheggio a due passi dal centro cittadino.