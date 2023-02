Soccorso medico

Empoli, 11 febbraio 2023 – Incidente in Fipili nel pomeriggio di sabato 11 febbraio. Un’auto con a bordo soltanto il guidatore si è ribaltata in direzione mare, poco dopo l’uscita di Montelupo intorno alle 17.30. Sono stati altri automobilisti di passaggio ad allertare subito i soccorsi.

Sono intervenuti il 118 e una squadra dei vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli. Sono stati gli stessi vigili del fuoco a estrarre il ferito dalle lamiere dell’auto. Il personale sanitario ha trasferito il ferito all’ospedale di Empoli. Non sarebbe grave. Traffico bloccato in direzione mare. La strada è stata infatti interrotta per permettere soccorsi e rilievi.