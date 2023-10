Auto nel mirino dei ladri. Vetri sfondati e furti. Raid nell’area di sosta

EMPOLI

Al batticuore per la partita della Fiorentina al Franchi (finita con un pareggio contro il Ferencvaros) si è aggiunta la rabbia per i danni subiti all’auto. Amara sorpresa per un giovane empolese di 20 anni che giovedì sera ha trovato la sua vettura vandalizzata e si è visto derubato di alcuni effetti personali, tra cui l’apparecchio ortodontico. Stessa sorte è toccata all’auto dell’amico, parcheggia a fianco. A raccontare i fatti è il padre del ragazzo vittima dello sfregio, sperando che la sua denuncia pubblica possa scongiurare altri episodi simili. "Mio figlio con altri ragazzi si erano dati appuntamento al parcheggio lungo via Tosco Romagnola davanti al bar Bianconi, vicino all’ingresso della FiPiLi – spiega Tiziano Bonato – Avevano parcheggiato lì per poi con un’unica auto andare a Firenze alla partita. Quando sono tornati hanno trovato due macchine con i vetri in frantumi. Nella sua auto mio figlio aveva lasciato la borsa della palestra, che è sparita. Dentro aveva le scarpe, l’accappatoio, ma soprattutto l’apparecchio per i denti, che adesso dovremo ricomprare e non è una spesa da poco". A questa si dovrà aggiungere quella per la riparazione del vetro. "Saranno altri 500-600 euro – aggiunge il babbo – Anche all’amico di mio figlio hanno rotto il vetro dell’auto ma dentro non hanno trovato niente". Al genitore resta il dispiacere per il figlio che già un paio di anni fa era stato derubato della sua Vespa Special. "Gliel’hanno portata via in zona Carraia – riprende – L’aveva personalizzata, spendendoci anche un bel po’. Ci teneva tanto. Studia e lavoro con me e anche per l’auto, una Opel Corsa, aveva contributo all’acquisto".

I ragazzi, visti i danni subiti, hanno chiamato subito i carabinieri. "La denuncia non l’abbiamo ancora fatta – dice il genitore – Purtroppo quello è un parcheggio non custodito e temo che non ci siano neppure delle telecamere vicine che possano dare una mano a risalire ai responsabili. Di sicuro quest’episodio servirà da monito a mio figlio, ai suoi amici e spero a tanti altri ragazzi a fare attenzione. Circola troppa brutta gente anche dalle nostre parti. Dispiace doverlo constatare: i tempi sono cambiati e i nostri giovani ne sono vittime".

i.p.