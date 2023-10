Fiamme e paura in un parcheggio, auto a fuoco a Empoli

Empoli (Firenze), 23 ottobre 2023 – Fiamme in un parcheggio nella zona di via dei Cappuccini, a due passi dal cimitero di Empoli e dalla locale sede dell’Asl. Per cause ancora da chiarire una macchina si è incendiata, prendendo fuoco in maniera improvvisa e repentina.

Il fuoco ha completamente avvolto la vettura ed ha attirato sul posto diversi curiosi. Prontamente intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio.