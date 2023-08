Auto fuori strada, arrivano i carabinieri e trovano mezzo chilo di hashish

Fucecchio (Firenze), 16 agosto 2023 – Un uomo è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti dopo che l'auto su cui viaggiava, guidata da un'altra persona, è finita fuori strada. Durante il soccorso per incidente stradale, i carabinieri di Empoli gli hanno trovato addosso quasi mezzo chilo di hashish. È accaduto la sera di Ferragosto a Fucecchio (Firenze), protagonista un cittadino marocchino 34enne.

Altri controlli dell'Arma durante il 15 agosto hanno riguardato la zona boschiva delle Cerbaie, 'piazza di spacciò di droga. I militari hanno trovato e sequestrato altri 600 grammi di hashish, suddivisi in sei panetti e già pronti per la vendita. Nella stessa area, nella frazione di Galleno, i carabinieri hanno infine fermato tre giovani di età tra i 18 e i 23 anni, a bordo di una Bmw. Nell'auto c'erano 74 grammi di hashish. Il guidatore si è visto ritirare la patente, per tutti e tre è scattata la segnalazione amministrativa.