Auto elettriche Tre nuove postazioni per la ricarica

Taglio del nastro per le nuove postazioni di ricarica elettrica dei veicoli nel territorio montespertolese. Alla presenza del sindaco Alessio Mugnaini e dell’amministratore delegato della società On Electric Charge Mobility srl, Claudio Piazza, sono stati inaugurati i nuovi punti ’green’ di rifornimento Il progetto rientra nelle politiche di transizione ecologica e risponde alle esigenze di un trasporto sempre più moderno e a basso impatto ambientale.

"Le infrastrutture di ricarica elettrica nel nostro territorio sono un tassello fondamentale nella strategia di diffusione della mobilità sostenibile ed è per questo che siamo molto soddisfatti di aver inaugurato oggi con On Electric Charge Mobility tre nuove postazioni nelle frazioni, in aggiunta alle altre attivate nei mesi precedenti – ha detto il sindaco Mugnaini – Montespertoli crede nella transizione ecologica. Siamo sicuri che questa sia un’occasione imperdibile di sviluppo economico e turistico per il nostro territorio".

"La mobilità elettrica rappresenta un valore aggiunto in termini di riduzione dell’inquinamento sia atmosferico che acustico" ha spiegato l’ad Piazza. Già a dicembre erano state attivate tre colonnine elettriche vicino al capoluogo: in via Taddeini, in piazzale Caduti nei Lager, nella zona sportiva di Molino del Ponte. Con l’inaugurazione di ieri si aggiungono altri tre punti nelle frazioni: ad Anselmo in piazza Ninni Cassarà, a Martignana in via della Chiocciolaia e a San Quirico in via della Chiesa.